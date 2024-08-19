В Якутии действуют природные пожары на площади свыше 350 тыс. га

Природные пожары действуют в Якутии на площади свыше 350 тыс. га, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"По оперативным данным авиалесоохраны, на территории республики действуют 68 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 356 тыс. га, и на землях иных категорий действует 1 пожар. За сутки ликвидирован 21 пожар на площади свыше 7,2 тыс. га и локализованы 15 на площади свыше 45,1 тыс. га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 1 603 человека и 153 единицы техники от всех взаимодействующих структур РСЧС. На особом контроле управления находятся 10 природных пожаров рядом с населенными пунктами. "Сотрудники МЧС России задействованы в селах Кырыкый и Чекя-Бясь. В Якутске дислоцируются два воздушных судна ведомства, а для обнаружения новых очагов природных пожаров в готовности к применению находится многофункциональная БАС (беспилотная авиационная система) "Орлан-10", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

За 19 августа превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе не установлено. По данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 45 населенных пунктах Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Олекминского, Сунтарского и Томпонского районов. Случаев отравления продуктами горения и угарным газом не зарегистрировано.

Как сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев на брифинге, в ходе выходных обнаружены 13 лесных пожаров на общей площади 28 га. Всего пожары действуют на территориях 12 муниципальных образований. С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 940 природных пожаров на площади свыше 2,7 млн га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 11 июня в республике из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, 26 июня был установлен особый противопожарный режим по всей территории Якутии, 1 июля - введен режим ЧС федерального характера.