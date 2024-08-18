МЧС: 33 населенных пункта в Якутии окутаны дымом от лесных пожаров

В 33 населенных пунктах Якутии зафиксирована задымленность от лесных пожаров. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

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По ее информации, речь идет о населенных пунктах, расположенных в Верхоянском, Усть-Янском, Олекминском и Сунтарском районах региона. Там не зарегистрировано случаев отравления продуктами горения и угарным газом.

Как заявили в пресс-службе, на территории Якутии действует 84 природных пожара, огнем пройдено более 338 тыс. га. За сутки потушено пять пожаров на площади свыше 30,5 тыс. га и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тыс. га.

В тушении пожаров были задействованы 1 680 человек и 180 единиц техники. 17 августа сообщалось, что в Тандинском районе Тувы введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В муниципалитете активны семь лесных пожаров площадью 497 га, к их тушению привлечены 173 человека и 25 единиц техники.