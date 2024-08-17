Выявлен новый подозреваемый в деле о покушении на Прилепина

Установлен новый подозреваемый в покушении на убийство писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина, сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие установило сообщника украинского диверсанта Александра Пермякова, обвиняемого в покушении, сообщил собеседник ТАСС.

Его объявили в розыск.

Дело в отношении этого сообщника и других пособников Пермякова выделено в отдельное производство.

Других подробностей источник не привел, сославшись на тайну следствия.

Ранее Пермяков признавался, что долгое время работал по заказу украинских спецслужб и рассказывал, как совершил теракт.

В мае 2023 года машину писателя подорвали на трассе в Нижегородской области. Он выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель.