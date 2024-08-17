Электроснабжение в Приморье почти полностью восстановлено

Бригады электриков почти полностью восстановили электроснабжение в Приморском крае, остаются лишь точечные отключения. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"За ночь бригады энергетиков подключили к электроэнергии практически все объекты. Остаются точечные отключения", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор обратился к гражданам с просьбой сообщать об отключениях в комментариях, чтобы власти могли оперативно передавать информацию профильным специалистам.