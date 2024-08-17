Мощный пожар в Греции повредил более тысячи зданий

Сильный природный пожар в Аттике, начавшийся 11 августа, нанес ущерб 1238 зданиям, сообщила европейская Служба быстрого картографирования «Коперник» (Copernicus). Уточняется, что официально 104 дома признаны непригодными для эксплуатации, из них 40 сгорели дотла и будут снесены. Общая площадь сгоревшей территории — 10 413 га.

По состоянию на 15 августа установлена общая площадь сгоревшей территории 10 413 га и 1238 затронутых зданий, — указали в ведомстве.

На данный момент зарегистрировано 30 предприятий, пострадавших от пожара. Входящее в состав министерства Главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий с 13 августа проводит проверки зданий. Потушить пожар удалось лишь 13 августа.

Тем временем около 200 спасателей более 30 часов пытались потушить возгорание на складе промышленного концерна Thyssenkrupp, расположенного недалеко от города Фельклинген. Дым достиг соседнего города Саарбрюккен, который находится в 15 км от возгорания. Часть помещения обрушилась. На складе хранились пластмассы и солнечные батареи.

Также огнеборцы потушили пожар в подмосковной Лобне, где на 200 квадратных метрах горел жилой дом с мансардой. По данным экстренных служб, есть погибшие и пострадавшие среди местных жителей. Из горящего дома были спасены шесть человек, в том числе три ребенка. Еще трое граждан были доставлены в больницу с ожогами.