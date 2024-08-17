Суд признал пассажира виновным в сообщении о подготовке взрыва самолета

Уфимский районный суд признал пассажира самолета виновным в ложном сообщении о подготовке взрыва на борту лайнера. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан в Telegram-канале.

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«Бортпроводница авиакомпании предложила подсудимому свою помощь в размещение рюкзака, на что последний ответил: «Осторожно, может там взрывчатка» и посмеялся, то есть заявил заведомо ложное сообщение о нахождении взрывного устройства (взрывчатого вещества) в имеющемся при нем рюкзаке, осознавая, что его заявление не соответствует действительности», — сообщили в суде.

В результате этой «шутки» самолет был возвращен на стоянку, на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пассажира и обыскали самолет.

Суд назначил наказания в виде штрафа 200 тыс. руб в доход государства, при этом приговор пока не вступил в законную силу.

До этого россиянина оштрафовали на 200 тыс. рублей за шутку о бомбе в рюкзаке.