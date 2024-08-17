В Турции расследуют причины природных пожаров

Власти Турции проводят расследования обстоятельств возникновения природных пожаров, охвативших значительную часть северо-западных и западных районов страны. Об этом сообщил глава Минюста республики Йылмаз Тунч.

"По фактам лесных пожаров, которые вспыхнули в разных регионах нашей страны, прокуратуры начали расследования. Следствие проводится всесторонне", - написал он в X (ранее Twitter).

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы в свою очередь сообщил, что рассматриваются различные версии возникновения пожаров. "На данный момент нет никаких признаков саботажа. Расследования продолжаются", - сказал министр в эфире телеканала TRT Haber. По его словам, в рамках расследования дел о пожарах, в том числе в Измире, задержаны шесть человек, еще трое объявлены в розыск.

По данным Минздрава Турции, от природного пожара в Измире пострадали 78 человек, в основном от отравления дымом, 29 из них проходят лечение в больницах. В тушении пожара в Измире, по данным департамента по ЧС Турции, задействованы около 3 тыс. человек, 600 единиц техники, 5 самолетов и 11 вертолетов. Из восьми различных районов провинции в целях предосторожности были эвакуированы 900 человек. Сила ветра к утру субботы ослабла, власти рассчитывают взять ситуацию под контроль.

В целом в тушении природных пожаров в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу на юге, западе и северо-западе Турции, участвуют свыше 4,7 тыс. человек, 1,2 тыс. средств наземной техники и 90 единиц авиации. Из районов пожаров в целях предосторожности эвакуированы порядка 3,6 тыс. человек. По последним данным Минсельхоза Турции, из 72 природных пожаров, возникших в стране за двое суток, 45 находятся под контролем.

Ранее сообщалось, что пожар в провинции Измир возник в районе Каршияка вблизи административного центра одноименной провинции. К вечеру пятницы огонь достиг жилых кварталов 4-миллионного города. Как сообщал губернатор Измира Сулейман Эльбан, тушению огня в течение дня препятствовал сильный ветер, скорость которого достигала 80 км/час. Ночью в основном использовались наземные средства и вертолеты, оснащенные системой ночного видения.