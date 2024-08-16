Пожилые супруги потерялись в лесу Тверской области из-за магнитной аномалии

В Тверской области поисковики вывели из леса пенсионеров, заблудившихся из-за магнитной аномалии. Историю их спасения опубликовали в группе ВПСО "Сова" во "ВКонтакте".

© Газета.Ru

Как рассказала дочь грибников, 11 августа ее родители ушли в лес под Лихославлем, но потеряли ориентир и, следуя стрелкам компаса, стали ходить кругами. В этот момент женщина решила позвонить своей матери и узнала, что родители заблудились.

"Уже после нам сказали, что в этих лесах есть места, где компас глючит. Какая-то якобы аномальная зона", - написала она.

Вечером к поиску грибников подключились сотрудники МЧС. Они включили сирену, чтобы помочь пенсионерам выйти, но это не помогло. Тогда в лес отправились волонтеры.

Потерявшиеся супруги сумели отправить геометку и развести костер. Они оставались на одном месте до тех пор, пока их не нашли члены поискового отряда "Сова". Из леса пенсионеры в сопровождении шести волонтеров вышли только в пол четвертого утра.