Против напавшего на женщину в Приамурье мигранта возбудят дело

Против мигранта, напавшего на женщину в Амурской области, возбудят уголовное дело. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями мигранта в отношении жительницы Амурской области», - цитирует RT сообщение СК РФ.

Уточняется, что таксист, приехавший из Средней Азии, совершил противоправные действия в отношении женщины. Инцидент случился в Благовещенске, пострадавшая, по имеющимся данным, является матерью военнослужащего, который находится в зоне СВО.

Ранее участники и ветераны боевых действий пожаловались на поведение мигрантов в подмосковном Одинцово. В обращении к Следственному комитету они заявили, что должностные лица в городском округе не следят за выполнением миграционного законодательства, из-за чего повышается уровень преступности. После этого Бастрыкин поручил возбудить дело о халатности.