Въезд в пять поселений Белгородской области закроют с 19 августа

Оперативный штаб Белгородской области решил с 19 августа закрыть въезд в пять населенных пунктов. Об этом 16 августа сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Речь идет о селе Новостроевка-Вторая и поселках Казачок, Совхозный и Доброполье Грайворонского округа и селе Новопетровка Валуйского округа. Жителей начнут отселять и помогут им вывезти имущество.

Кроме того, въезд временно закроют в Колотиловку Краснояружского района. Каждому прописанному селянину выплатят по 15 тысяч рублей.

«Надеемся на улучшение обстановки», — обратился Гладков к землякам.

Как писала «Парламентская газета», возможность попасть в Краснояружский район ограничили еще 12 августа — после попытки украинских боевиков прорваться через границу. По состоянию на вторник в пунктах временного размещения находились около тысячи жителей. Кроме того, в Белгородской области действует режим ЧС.