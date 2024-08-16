В Керчи ввели режим ЧС после ракетной атаки

В Керчи ввели режим ЧС муниципального уровня для ликвидации последствия ракетной атаки, которую в ночь на 16 августа отразили силы ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что решение о введении режима ЧС приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством начальника третьего пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Крыму Вадима Фищука.

«…признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования. На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке улицы Советской. Керченским филиалом ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз воды в центральной части города. О графике подвоза будет сообщено дополнительно», — говорится в тексте.

При этом в администрации Керчи подчеркнули, что ситуация в городе в целом стабильная, все органы власти работают в штатном режиме.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 16 августа силы ПВО отразили ракетную атаку по Крымскому мосту. Были сбиты 12 американских ракет ATACMS.