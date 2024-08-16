Тело покушавшегося на Трампа человека «пропало»

Тело покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса «пропало», сообщил конгрессмен Клей Хиггинс в отчете. В документе действия Федерального бюро расследований (ФБР) описываются как «тревожные». Инцидент может повлиять на дальнейший ход расследования ввиду невозможности осмотреть тело после вскрытия.

Моя попытка осмотреть тело Крукса в понедельник, 5 августа, вызвала настоящий переполох и выявила тревожный факт... ФБР передало тело на кремацию через 10 дней (13 июля), — говорится в отчете.

Хиггинс отметил, что ведомство не сообщило об этом местным властям. Конгрессмен подчеркнул, что общественность имеет право узнать всю правду. Судмедэксперт также не знал о передаче тела семье Крукса. У него были полномочия осмотреть погибшего. Рабочая группа предоставит окончательный отчет в декабре.

Трампу решили передать охранников Байдена

Член Конгресса США добавил, что провел собственное расследование в период с 4 по 6 августа. В отчете он задается вопросом, почему ФБР передало тело семье без какого-либо контроля.

Ранее стало известно, что Трамп возобновит предвыборные выступления на улице. Кандидату в президенты США от Республиканской партии придется стоять за пуленепробиваемым стеклом. Такие меры могут принять после покушения, которое произошло 14 июля.