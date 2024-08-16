В Ростове-на-Дону загорелся ТЦ

В Ростове-на-Дону произошел пожар в ТЦ «Орбита»
В торговом центре «Орбита» в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным агентства, сообщение о возгорании в ТЦ на проспекте Королева, 10/4 поступило в 17:30. Пожар произошел в магазине на третьем этаже.
Из здания «Орбиты» были эвакуированы 100 человек, никто не пострадал.
К 17:44 пожар ликвидировали. В тушении возгорания участвовали 38 человек и десять единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.