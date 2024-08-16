Тела отца и дочери были найдены в квартире на западе Москвы

Тела 61-летнего отца и его 35-летней дочери нашли через 10 дней в квартире на западе Москвы. Друг семьи пытался связаться с ними на протяжении двух недель, сообщает "Московский комсомолец".

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Как отмечает издание, наряд полиции выехал в дом на улице 26 Бакинских Комиссаров на вскрытие квартиры после того, как тревогу забил близкий друг семьи. Отец и дочь перестали выходить с ним на связь в начале августа.

По словам мужчины, он неделю стучался в квартиру, где все это время горел свет, но ему никто не отвечал. Поначалу в полиции отказывались срочно вскрывать помещение из-за отсутствия запаха, говорится в статье, но спустя 10 дней дверь выломали. Внутри были обнаружены два тела. Предположительно, первым скончался от истощения мужчина.

Известно, что женщина страдала рассеянным склерозом и прогрессирующей болезнью ног, а ее отец боролся с алкогольной зависимостью.

Мумифицированное тело женщины ранее обнаружили в квартире на проспекте Вернадского. Его направили в морг для установления причины и давности смерти.

До этого в лесу в ТиНАО нашли тело мужчины в полиэтиленовой пленке. Его обнаружили в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон.