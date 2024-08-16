В ФРГ более 30 часов не могут потушить пожар на складе Thyssenkrupp

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Около 200 сотрудников спасательных и пожарных служб задействованы в тушении пожара на складском помещении крупнейшего производителя стали в ФРГ Thyssenkrupp недалеко от города Фёльклинген (федеральная земля Саар). Склад горит уже около 30 часов, пострадавших нет, пишет газета Bild.

По информации издания, пожар возник в 05:00 (06:00 мск) 15 августа. "Пожар тушат уже около 30 часов, и конца ему все еще не видно", - отметил представитель пожарной службы Лукас Ляйненбах. С момента возникновения возгорания пожарные посменно выезжали на место происшествия для проведения последующих работ по тушению вечером и ночью до утра 16 августа. "В общей сложности сейчас на месте происшествия находятся около 200 сотрудников экстренных служб из пожарной части, THW (германский аналог МЧС) и полиции", - добавил он.

Облако дыма достигло города Саарбрюккен, расположенного в 15 км от очага возгорания. Из-за пожара частично обрушился склад Thyssenkrupp. В цехе в основном сжигаются пластмассы, солнечные батареи также хранятся на территории. Риск распространения огня на дома в соседнем жилом массиве отсутствует. Из-за сильного задымления жителей предупредили, чтобы они держали окна и двери закрытыми.

Причина возгорания пока не установлена. По словам очевидцев, огонь сначала произошел на площадке перед складом. По всей видимости, там загорелся поддон. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на все здание. Полиция не предоставляет информацию о расследовании.

Thyssenkrupp AG является одним из крупнейших промышленных концернов Германии. Он считается крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали, а также металлообрабатывающих станков. Концерн занимает ведущие позиции в мире по производству листовой нержавеющей стали и комплектующих для автопромышленности.