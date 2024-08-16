В Карелии глава поселения покинула пост из-за долгов

Глава Мегрегского сельского поселения Республики Карелия Алевтина Козлова сложила полномочия из-за накопленных долгов, за ней ушли и остальные сотрудники местного самоуправления. Об этом сообщает газета «Петрозаводск говорит».

© Газета.ру

Жители деревни Мегрега Олонецкого района сообщили изданию, что на здании администрации висит замок.

По словам местных жителей поселения, «глава была хорошая, но попала на удочку мошенников и много задолжала, теперь будет банкротиться».

«Анархия! Такого чуда у нас еще не было!», – жалуются сельчане.

Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый, по имеющейся информации, сейчас находится на больничном и недоступен для связи. Антон Пешков, заместитель главы, подтвердил ее отсутствие в Мегрегском поселении, но отказался от комментариев о дальнейших действиях властей района.

До этого российский бизнесмен, основатель компании «Ямалдорстрой» Марс Гайнутдинов подал заявление на банкротство из-за долга по алиментам.