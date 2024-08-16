Сбежавшего из больницы в Ростове контрактника еще не нашли

Проходившего лечение в Ростове-на-Дону и сбежавшего две недели назад на костылях из больницы контрактника до сих пор разыскивают. Об этом сообщает 161.RU, ссылаясь на источник в силовых структурах. "Мужчина после ухода из медицинского учреждения заходил домой, но после этого о его местонахождении ничего неизвестно", - сказал он. 30-летний контрактник проходил лечение после ранения в ногу в зоне специальной военной операции. За день до выписки мужчина покинул больницу на костылях и скрылся. Военнослужащий не поставил в известность командный состав своей части, поэтому он попадает под статью. Бойца разыскивают военная прокуратура региона и другие силовики. До этого стало известно, что Калужский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Артема Чернышова к условному сроку за нападение на двух людей в электричке: одного из пострадавших он бил ногами в голову, другого ударил ножом.

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