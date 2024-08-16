В Ингушетии 10-летний мальчик ранил другого в висок, выстрелив из ружья

В Ингушетии мальчик выстрелил в другого из пневматической винтовки, сообщили в республиканском МВД.

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Вечером 13 августа в детскую клиническую больницу в Назрани был доставлен 12-летний мальчик с ранением в область головы. Врачи известили об этом полицейских, которые установили, что пострадавший получил ранение в результате выстрела, сделанного из пневматического оружия.

Стрелком оказался 10-летний ребенок. Незадолго до инцидента он нашел рядом с домом пневматическую винтовку и, не зная, что она заряжена, нажал на курок. Пуля попала в висок его старшему приятелю, из-за чего младший испугался и выбросил оружие. Позже оно было найдено и изъято сотрудниками полиции.

На мать малолетнего стрелка составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Проверка по факту инцидента продолжается, к настоящему времени пострадавшего перевели на амбулаторном лечение.