Настоятелю Московского центра Дзэн продлили арест по делу о фейках об армии

Преображенский суд Москвы продлил арест настоятелю религиозного объединения Московский центр Дзэн Илье Васильеву, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

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Васильев будет под стражей еще два месяца, до 20 октября.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК России. По версии следствия, Васильев разместил публикацию, дискредитирующую армию, на администрируемом им профиле в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Другие подробности дела не сообщаются.

Об аресте настоятеля стало известно 22 июня.