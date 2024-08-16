«Не могли выйти из-за обстрела». Очевидцы рассказали об ударе ВСУ по ТЦ в Донецке

Часть людей некоторое время укрывалась в горящем здании торгового центра "Галактика" в Донецке из-за продолжавшегося обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщил ТАСС сотрудница магазина Светлана, которая была в горящем здании.

"Уже и пожар был, уже начала кухня у нас валиться полностью, я не смогла даже сумку взять. Не могли выйти из-за обстрела, а куда нам бежать?" - сказала Светлана.

По ее словам, обстрел пришелся на время, когда часть сотрудников ушли на обеденный перерыв и находились на кухне. В торговом зале оставалось большое количество людей. "Очень много, очень [было людей в ТЦ]", - сказала сотрудница центра.

Она добавила, что было несколько прилетов украинских боеприпасов, от одного из них загорелся торговый зал. "Сразу был один прилет. Мы еще работали, вроде бы, не сильный был прилет. Потому уже, когда бахнуло, у нас на кухне полетели кирпичи. Мы побежали уже, где кассиры старшие сидят. <…> Как начало потом трещать, такое ощущение, что снаряды разрывались. [Второй прилет] был прямо в зал, там уже начало все гореть, все в дыму. Мы [начали] бежать и не знаем, куда, на выход - там выход закрыт. <…> Там, где бар у нас, барные стойки, пацаны начали выбивать стекла, и мы выбежали наружу", - заключила собеседница агентства.

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району города Донецка, где находится ТЦ "Галактика", выросло до 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Донецкой народной республики.

Уточняется, что данные о пострадавших продолжают поступать. Полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник отметил, что ситуация вокруг пожара в торговом центре Донецка осложняется попытками Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами наносить удары по спасателям, прибывшим на тушение пожара.

16 августа ВСУ обстреляли торговый центр на западе Донецка. После атаки в здании началось возгорание, площадь которого, по последним данным, достигла 10 тыс. кв. м. Кроме торгового центра, повреждения получило здание Центральной городской больницы N14.

Два человека погибли в результате пожара в торговом центре «Галактика» в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР. Отмечается, что погибших может быть больше, поскольку на момент происшествия в торговом центре было много посетителей.

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Жители Донецка помогали спастись людям из торгового центра «Галактика», в котором разгорелся пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила NEWS.ru очевидица. Собеседница издания подчеркнула, что в самом здании она не была, а проходила мимо вместе с мужем. По ее словам, люди просили о помощи.

Мы не были в самом торговом центре, проходили мимо, когда уже пожар разгорелся. Был слышен хлопок громкий. Когда подошли ближе, мы слышали крики, люди просили о помощи. Непонятно, но нигде рядом мы не заметили машин МЧС, скорой помощи или МВД. Вообще никого. Местные жители помогают тем, кто выбирается из торгового центра, — пояснила очевидица.

По ее словам, местные жители на личных автомобилях развозят в больницы пострадавших. Собеседница предположила, что машин спецслужб не было видно из-за мер безопасности.

На своих машинах всех пострадавших отвозят в больницы. Но спецслужб я не видела, муж тоже. Может, это меры безопасности, чтобы спецслужбы не попали под обстрел, но тоже странно, местные же не боятся, — заключила собеседница издания.

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Жительница Донецка рассказала «Звезде», как украинские боевики нанесли удары по Петровскому району Донецка. Обстрел пришелся на торговый центр «Галактика» и близлежащие дома.

«Слышали три прилета. В начале прилеты были далеко, не около нас. А потом - два сильных и один маленький был. И после этих прилетов стала "Галактика" гореть. Стекла посыпались, подъезд весь разбило. Забежал мужчина весь в крови - он в машине ехал, ему руку насквозь пробило», - поделилась местная жительница.

Она отметила, что пострадал и ее дом. Удар пришелся на 5 и 6 этаж. По словам местной жительницы, погибших из ее подъезда нет.

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Житель Донецка, который спасал людей из горящего торгового центра (ТЦ) "Галактика" после удара украинской армии, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом "забрать всю Украину". Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя видеозапись обращения.

"Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили. Твари! Падлы! Украину нужно всю забрать и каждого прочистить!" - сказал мужчина.

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