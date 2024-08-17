Участников массовой драки задержали в Москве

Правоохранители задержали и доставили полиции несколько участников массовой потасовки на юго-востоке Москвы, в том числе несколько подростков, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

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Сообщение о нарушении общественного порядка на Братиславской улице поступило примерно в 19:40 по московскому времени. По предварительной версии между группой граждан произошел конфликт, который перерос в потасовку.

В ведомстве уточнили, что родители или законные представители несовершеннолетних участников будут вызваны в ОВД. В данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Накануне на Кавказском бульваре несколько человек устроили конфликт со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия.

В ходе потасовки один из мужчин открыл стрельбу по воздуху. Как предполагает следствие, он использовал травматическое оружие. Установкой всех обстоятельств произошедшего занимались сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры.