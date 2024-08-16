В районе морского порта в Сочи произошел пожар, на опубликованных видео в соцсетях виден густой черный дым. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

По данным спасателей, горит яхта. Отмечается, что пожар локализован спасателями.

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Telegram-канал «Любимый Сочи» пишет, что речь идет о яхте «Эврика». Отмечается, что причина возгорания — нарушение техники безопасности во время обслуживания. По предварительным данным, вспыхнули пары топлива во время замены бензонасоса.