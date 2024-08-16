Два сотрудника Народного фронта погибли в Курской области

Два сотрудника Народного фронта, которые занимались вывозом мирных граждан из приграничных районов Курской области в пункты временного размещения, погибли в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения.

"Погиб медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов. Светлая память парням", – сказано в сообщении.

При этом еще один активист, заместитель руководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федор Геращенко, получил осколочные ранения и ожоги, поэтому его госпитализировали.

В Курской области с 6 августа продолжаются столкновения между ВС РФ с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 16 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР.

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

В регионе уже погибли не менее 12 мирных жителей, а ранения от атак со стороны ВСУ получил еще 121 человек.