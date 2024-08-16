Супругов, заставлявших российских инвалидов попрошайничать, задержали в Польше

В Польше задержали семейную пару из Молдавии, которая заставляла попрошайничать двух граждан РФ, имеющих инвалидность. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-секретарь Варминьско-Мазурского отделения Службы охраны границы республики Мирослава Александрович.

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— Супружеская пара из Молдовы выслушала обвинения в торговле людьми. За это им грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемых временно арестовали сроком на три месяца, — подчеркнула Александрович.

По версии следствия, супруги в 2021 году привезли в Польшу двух имеющих инвалидность граждан России 27 и 45 лет. Им они пообещали легальное трудоустройство. Пара заставила инвалидов попрошайничать возле супермаркетов, передает TVP Info.

В мае сотрудники МВД задержали жительницу Балашихи, подозреваемую в использовании рабского труда. Женщина насильно удерживала в своей квартире иностранных граждан — пятерых мужчин и женщину. Также она забрала у потерпевших документы и мобильные телефоны.

Зимой женщине в Новосибирске выдали кассовый чек с просьбой о помощи в одном из баров. В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили, что правоохранители проводят проверку.