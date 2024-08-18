На охранника тепловой электростанции в Петербурге напали с «травматом»

Трое мужчин с травматическим оружием напали на охранника тепловой электростанции в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Происшествие случилось вечером 17 августа у дома № 40 по Кожевенной линии, около творческого пространства «Севкабель Порт».

Прибывшие на вызов очевидца драки полицейские задержали троих местных жителей 1991-1998 годов рождения. Все они находились в алкогольном опьянении. Было установлено, что они трижды выстрелили в воздух, а затем один раз в сторону охранника тепловой электростанции, с которым у них произошел словесный конфликт.

В ведомстве отметили, что никто в результате происшествия не пострадал. В настоящее время устанавливаются другие участники конфликта, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О причинах конфликта полиция не сообщила.

Ранее стало известно, что в Петербурге один нелегальный мигрант погиб и двое были ранены в ходе ссоры во время распития алкоголя. 29-летний иностранец скончался от удара ножом в сердце. Двое 57-летних приезжих госпитализированы с травмами. По подозрению в совершении преступления полиция задержала 49-летнего мигранта.