«Люди просили о помощи»: очевидица об обстреле ТЦ «Галактика» в Донецке

Жители Донецка помогали спастись людям из торгового центра «Галактика», в котором разгорелся пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила NEWS.ru очевидица. Собеседница издания подчеркнула, что в самом здании она не была, а проходила мимо вместе с мужем. По ее словам, люди просили о помощи.

Мы не были в самом торговом центре, проходили мимо, когда уже пожар разгорелся. Был слышен хлопок громкий. Когда подошли ближе, мы слышали крики, люди просили о помощи. Непонятно, но нигде рядом мы не заметили машин МЧС, скорой помощи или МВД. Вообще никого. Местные жители помогают тем, кто выбирается из торгового центра, — пояснила очевидица.

По ее словам, местные жители на личных автомобилях развозят в больницы пострадавших. Собеседница предположила, что машин спецслужб не было видно из-за мер безопасности.

На своих машинах всех пострадавших отвозят в больницы. Но спецслужб я не видела, муж тоже. Может, это меры безопасности, чтобы спецслужбы не попали под обстрел, но тоже странно, местные же не боятся, — заключила собеседница издания.

В Сети ранее опубликовали видео, на котором житель Донецка обращается к президенту России Владимиру Путину на фоне полыхающего ТЦ «Галактика». Мужчина призвал главу государства принять закон, запрещающий брать противника в плен.