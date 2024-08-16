Что известно об обстреле ВСУ торгового центра в Донецке

Торговый центр «Галактика», расположенный в Петровском районе Донецка, загорелся после атаки ВСУ днем 16 августа. «Рамблер» собрал главные новости об атаке.

Обстоятельства атаки

По данным военного управления Следственного комитета (СК) РФ по ДНР, с начала суток ВСУ пять раз обстреливали Петровский район, передает ТАСС. Для атак использовалась артиллерия 155-миллиметрового калибра. Местные власти заявили, что за пятнадцать минут было выпущено 11 снарядов

Как отмечает РИА Новости, «Галактика» - единственный крупный магазин в округе. В нем всегда есть покупатели, поэтому пострадавших может быть много, подчеркивает агентство. В оперативных службах региона ТАСС сообщили, что 16 августа в ТЦ находились семьи с детьми.

Последствия удара

По предварительным данным ТАСС, жертвами обстрела стали два человека. Информации о количестве пострадавших пока нет. Собеседники ТАСС заявили, что вблизи горящего ТЦ «активизировались» беспилотники ВСУ.

РИА Новости уточняет, что при обстреле были повреждены жилые дома и больница номер 14, расположенные в том же районе.