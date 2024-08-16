Актеру, озвучившему «Фиксиков», сломали нос в Москве

20-летнему актеру Арсению Куликову, озвучившему «Фиксиков», сломали нос в Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел на Ленинском проспекте.

Куликов самостоятельно обратился в больницу. Он рассказал, что ввязался в словесную перепалку с незнакомцем, когда гулял. Конфликт быстро перешел в рукоприкладство — мужчина ударил артиста по лицу, после чего ссора закончилась.

У артиста диагностировали закрытый перелом костей носа. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Правоохранители начали проверку по факту инцидента, оппонента Куликова ищут.

В свои 20 лет Куликов озвучил уже несколько десятков картин. Кроме «Фиксиков» его голосом говорят герои таких фильмов, как «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Оно», «Хеллоуин» и «Очень плохие мамочки-2».