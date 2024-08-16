$88.80-1.2198.32-1.99
Почта

Губернатор Орловской области опроверг слухи о заходе отрядов ВСУ в регион

Не поддаваться провокациям призвал жителей Орловской области губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале, сообщает «Интерфакс».

Губернатор Орловской области прокомментировал слухи о заходе ВСУ в регион
© РИА Новости

Он назвал фейком сообщения о том, что в Ливенском районе якобы обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Глава области подчеркнул, что все силовые структуры находятся в режиме повышенной готовности.

«Сегодня мы занимаемся тем, что сейчас принимаем наших соседей из Курской области. Это приоритетная задача», - написал Клычков.

Ранее над Курской и Орловской областями перехватили два украинских БПЛА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Происшествия
Андрей Клычков
9