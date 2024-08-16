Минимум два человека погибли в результате обстрела крупного торгового центра "Галактика" в Петровском районе на западе Донецка. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики.

"Предварительно есть информация минимум о двух погибших в "Галактике". Но это пока предварительно", - сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что жертв может быть больше, на момент обстрела в торговом центре было много посетителей.