ФСБ задержала организатора пособнической сети украинских телефонных мошенников

В Ростовской области задержали россиянина, подозреваемого в организации пособнической сети для телефонных мошенников, действующих с территории Украины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ. Lenta.ru

В ведомстве уточнили, что фигурант, неоднократно судимый житель Краснодарского края, искал людей, готовых помогать в преступлениях, находил съемное жилье для организации работы и связывался с кураторами, находящимися за рубежом. ТАСС

Ранее суд арестовал нижегородца, перечислявшего Украине украденные средства. Газета.Ru