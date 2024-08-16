Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. Обвиняемых заводили и выводили в режиме особой строгости, на их ногах были кандалы.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридунии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября», — заявила судья.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по безоружным людям в здании, а после устроили пожар. Жертвами происшествия стали 145 человек. По данному делу арестованы 12 обвиняемых: четырем из них предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть людей, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве ему.