Обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» ужесточили обвинение

Обвиняемым по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову, Саидакрами Рачабализоде, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридуни (внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) ужесточили обвинение. Газета.Ru

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение в окончательной редакции. Говорит Москва

В пятницу, 16 августа, Басманный районный суд может продлить задержанным меру пресечения. Он уже приступил к рассмотрению ходатайств следствия о продлении срока содержания под стражей фигурантам, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Москва24