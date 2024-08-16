Обвиняемым по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову, Саидакрами Рачабализоде, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридуни ужесточили обвинение. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники.

В обвинение добавили статью об участии в террористической организации. Они являются исполнителями атаки на безоружных людей.

При этом, по данным источника агентства, вскоре обвиняемым должны предъявить обвинение в окончательной редакции, после ознакомления фигурантов с материалами дела оно будет направлено в военный суд для рассмотрения по существу.