Тело мужчины всплыло в центре столицы у «Дома музыки»

Тело неизвестного мужчины всплыло в центре столицы у «Дома музыки» на Космодамианской набережной. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что на данный момент спасатели достают тело из воды. Личность пока не установлена, передает Telegram-канал.

Пять лет лишения свободы грозит двум мужчинам за видео с телом, снятое в Калужской области. 42-летний Михаил Андреев и его друг 40-летний Антон Ковалев нашли на берегу пляжа тело утонувшего мигранта из Узбекистана, после чего сфотографировались с ним, сняли видео и выложили в интернет.

Внук, который обезглавил своего дедушку топором, почти неделю скрывал его смерть от других родственников и разговаривал с телом. Обеспокоенные родственники после безуспешных попыток связаться с пожилым мужчиной обратились в правоохранительные органы.