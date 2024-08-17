"Примводоканал": водоснабжение восстановлено в большей части Владивостока

Водоснабжение восстановили в большей части Владивостока, полностью подать воду в городе планируют в ближайшее время. Об этом сообщает «Примводоканал» в Telegram-канале.

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"Большая часть в (во Владивостоке - "Газета.Ru") уже обеспечены холодным водоснабжением... Ориентировочно вода поступит жителям в квартиры в районах Некрасовская и Чуркин к 12.00 (5.00 по московскому времени - "Газета.Ru")", - говорится в сообщении. В "Примводоканале" добавили, что на водных насосных станциях "Голдобина" и "Некрасовская" электроснабжение было восстановлено 17 августа в 5.00 (22.00 мск).

16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Артем, а также Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания. Сообщалось также, что было нарушено водоснабжение в связи с массовым отключением электроэнергии, его обещают восстановить после подачи электроэнергии на насосы.