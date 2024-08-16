Названа причина отключения электроэнергии в Приморье

Отключение электричества в Приморье произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК. Такую информацию предоставило правительство региона в Telegram-канале.

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Как ожидается, электричество будет восстановлено в течение часа. В настоящее время осуществляется перезапуск блоков, говорится в сообщении.

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По данным Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), предварительной версией отключения электроэнергии в Приморье является технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. Отмечается, что энергетики ДРСК планируют оперативно набрать нагрузку на линии ДРСК, как только будет подано напряжение на ВЛ-500 Приморская ГРЭС - Хехцир-2 МЭС Востока.

Во многих районах Приморья 16 августа произошло аварийное отключение электроснабжения. СМИ писали, что из-за отключения света во Владивостоке и других городах не работают светофоры. Кроме того, сообщается об авариях на дорогах.

Сегодня Telegram-канал Shot сообщил, что в Приморье электричка, в которой находятся пассажиры, застряла в пути в связи с отключением света. Как стало известно, люди, находящиеся внутри, начали двигаться в сторону выхода, образовалась очередь.