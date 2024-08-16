В Приморье произошло масштабное отключение электричества

Во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщил Telegram-канал «Восток Медиа». Газета.Ru

Жители Находки, Владивостока, Арсеньева, Уссурийска и других городов массово сообщают об отключении света. RT на русском

По информации правительства Приморского края, электроэнергия отключилась во многих районах юга Приморья. «Проблемы в генерации Приморского края. Системный оператор сейчас выясняется ситуацию. По результатам проинформируем. На данный час зафиксированы отключения по южной ветке», - сообщили в правительстве журналистам. ТАСС