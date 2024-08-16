ФСБ задержала россиянина за оставленный год назад комментарий в Telegram

Правоохранители задержали жителя Омска, который более года назад оставил комментарий под видео с допросом российского военнопленного. RT на русском

В отношении него следователи завели уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Lenta.ru

По информации следователей, в июне прошлого года задержанный разместил под публикацией с видеозаписью допроса российского военнопленного комментарии, «оправдывающие деятельность террористических организаций». Российская газета