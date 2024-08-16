Житель Омска задержан за комментарий под видео с допросом российского пленного

Правоохранители задержали жителя Омска, который более года назад оставил комментарий под видео с допросом российского военнопленного.

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По данным УФСБ по Омской области, мужчина задержан по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

«Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как отмечается, в прошлом году мужчина разместил комментарий под видео в Telegram-канале.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее ФСБ показала видео задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске.