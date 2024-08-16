Житель Омска задержан за комментарий под видео с допросом российского пленного
Правоохранители задержали жителя Омска, который более года назад оставил комментарий под видео с допросом российского военнопленного.
По данным УФСБ по Омской области, мужчина задержан по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
«Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Как отмечается, в прошлом году мужчина разместил комментарий под видео в Telegram-канале.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее ФСБ показала видео задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске.