В Подмосковье ребенок скончался после выпитого растворителя

В Подмосковье годовалый ребенок умер после выпитого растворителя для красок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Из-за недосмотра родителей мальчик добрался до стоящей на балконе бутылки с едким веществом и выпил его. В этот момент мать ребенка находилась на кухне.

«Мальчика 2023 года рождения с химическим ожогом пищевода увезли на скорой помощи в больницу. Однако ребенок скончался, несмотря на усилия медиков», — заявил источник телеканала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают семью малыша, чтобы выяснить, по какой причине родители не уследили за сыном.

Ранее в Одинцово годовалая девочка скончалась из-за цветка с куста. Выяснилось, что девочка съела цветок ядовитого растения.