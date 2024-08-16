В Приморье произошло масштабное отключение электричества

В Приморском крае зафиксировано отключение электроэнергии в сетях «Дальневосточной распределительной сетевой компании». Об этом сообщает правительство региона в своем официальном телеграм-канале. При этом по данным мэрии Владивостока, речь идет о тренировке.

«Сегодня, 16 августа, и.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш совместно с АО "ДРСК", провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи», – говорится в телеграм-канале администрации города.

Тренировка включала сбор оперативного штаба по налаживанию взаимодействия для быстрого восстановления электроснабжения потребителей.

Как рассказали «ФедералПресс» в ДРСК, на данный момент электроэнергия отсутствует в центральной и южной половине Приморья. При этом в правительстве региона редакции назвали другую причину отключения – замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Предполагается, что проблема будет решена в течение часа.

В мае несколько районов Владивостока также остались без света, тогда причина была в аварии.