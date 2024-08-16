Стало известно о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3

Члены экипажа разбившегося в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

По данным канала, у одного из пилотов диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика. У второго — перелом грудины. У третьего пострадавшего перелом ноги. Все они доставлены в областную больницу.

Напомним, что Ту-22М3 вылетел с аэродрома Белая в Черемховском районе 16 августа. В полете возникла техническая неисправность, что привело к крушению. По данным СМИ, мог отказать один из двигателей.

На борту находились четыре пилота. Они отвели самолет от жилых домов и катапультировались. Бомбардировщик упал в поле, не нанеся ущерба гражданским объектам. Всех членов экипажа удалось найти — один из них скончался в больнице.