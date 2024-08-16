ФСБ задержала россиянина за оставленный год назад комментарий в Telegram

В Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за оставленный год назад комментарий под видео с допросом российского военнопленного в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

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В отношении него следователи завели уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

В июне 2023 года задержанный написал комментарий под видео с допросом российского военнопленного «участниками украинского военизированного объединения». По версии следствия, в нем мужчина оправдывал деятельность террористических организаций.

Ранее в Челябинской области суд приговорил уроженца Самары к пяти с половиной годам колонии общего режима за комментарий в интернете.