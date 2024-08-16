Курортный город в Крыму остался без света

Курортный город Алушта в Крыму остался без света. Об этом сообщает «Крымэнерго» в Telegram-канале.

Отключение также затронуло села Лазурное и Виноградное. Аварийная бригада работает над устранением перебоя. Его причина не уточняется. Восстановить электроснабжение планируют в течение 3 часов.

Ранее «Крымэнерго» сообщил об аварийном отключении света в Ленинском районе. Без электричества остались три села — Станционное, Вязниково и Марьевка. Кроме того, из-за неотложных работ изменения пришлось внести в график плановых отключений электроэнергии в Симферополе на 16 августа.

13 августа авария привела к отключению света в пяти населенных пунктах Ленинского района. 14 августа аварийные отключении затронули часть Ялты и село Виноградное. Позднее отключение произошло в Джанкойском районе.