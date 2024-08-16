Фигурантка дела об афере с сухпайками для ВС РФ меняла авто каждые три года

Проходящая по делу об афере с сухпайками для ВС России топ-менеджер «Грязинского пищевого комбината» Эльвира Смирнова каждые три года меняла машины и жила в большом загородном доме, рассказала РИА Новости ее соседка в Новой Москве. Женщина назвала топ-менеджера доброжелательной и отметила, что ее семья жила хорошо.

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Не знаю, где она работала, но жили они хорошо. Машины меняла она почти каждые три года, — отметила собеседница агентства.

Ранее СМИ выяснили, что организованная группа, которая занималась аферой с сухпайками для армии, распределяла преступные роли между главами фирм. В деле фигурируют руководители четырех компаний. В состав ОПГ вошли гендиректор, акционеры и соучредители Грязинского пищевого комбината, «КонсерПакЛам» и неустановленные представители компаний «ГПК-Продтара» и «Бруно». Они участвовали в обеспечении военнослужащих Минобороны РФ индивидуальными рационами.

Фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова арестовали еще в апреле. Обвиняемыми по делу о поставках в ВС РФ некачественных продуктов по завышенным ценам проходят Эльвира Смирнова, Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. Последний возглавлял Грязинский пищевой комбинат.