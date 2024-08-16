В Москве мужчина с сыном подрались с пассажиром метро
На станции московского метрополитена «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии мужчина с сыном устроили драку с пассажиром поезда.
В данный момент полиция задержала нарушителя общественного порядка, заявила агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По предварительной информации, у стоящих на перроне отца и сына произошел конфликт с проходящим молодым человеком. При выяснении отношений в ход пошел перцовый баллончик, а затем началась драка. После потасовки отец, воспользовавшись моментом, подобрал сумку, которую уронил оппонент. Затем он вместе с сыном сел в прибывший на станцию электропоезд и уехал», — сообщила об инциденте представитель правоохранительных органов.
По ее словам, спустя несколько часов полиция задержала укравшего сумку мужчину. Выяснилось, что он выбросил вещь, оставив себе деньги. В скором времени их вернут владельцу, а в отношении вора возбудят уголовного дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
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Помимо этого, в отношении обеих сторон конфликта будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ за нарушение общественного порядка.