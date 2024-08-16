В РФ хотят возбудить дело на итальянцев за репортаж из Курской области

МВД России планирует возбудить уголовное дело на итальянских журналистов, сделавших репортаж из Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам источников, речь идет об уголовном деле по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы». Фигурантами могут стать Симоне Траини и Стефания Баттистини.

Репортаж из города Суджа Курской области вышел на итальянском канале TG1. Они показали подбитую украинскую технику около границы, а также пообщались с местными жителями, оставшимися в городе.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.