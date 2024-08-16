Немецкую организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны неправительственной организации «Депутаты мирной России» из ФРГ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры установили, что ее создатели из числа бывших муниципальных парламентариев были резидентами с немецкой «пропиской» и сбежали за границу после начала специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что «Депутаты мирной России» предпринимает попытки открыть свои представительства в европейских странах на деньги западных кураторов из разведки, привлекая к сотрудничеству находящихся там граждан, признанных в России иностранными агентами, и других беглецов, называющих себя якобы борцами за свободу России.

В своих выступлениях на различных политических конференциях в Германии представители организации «Депутаты мирной России» высказывают антироссийскую позицию и распространяют недостоверную информацию о деятельности российских органов государственной власти.