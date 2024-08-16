На месте крушения Ту-22М3 под Иркутском произошло три взрыва

На месте крушения Ту-22М3 недалеко от посёлка Михайловка в Иркутской области произошло три взрыва. Об этом пишет Mash.

© РИА Новости . Алексей Федосеев

Отмечается, что самолёт упал в поле.

Авиакатастрофа произошла вечером 15 августа. Экипажу удалось катапультироваться.

Один пилот Ту-22М3 погиб при крушении Ту-22М3 в Иркутской области

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Изначально сообщалось, что все четыре пилота спасены.

Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что один из пострадавших скончался.