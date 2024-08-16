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Mash: на месте крушения Ту-22М3 под Иркутском произошло три взрыва

На месте крушения Ту-22М3 недалеко от посёлка Михайловка в Иркутской области произошло три взрыва. Об этом пишет Mash.

На месте крушения Ту-22М3 под Иркутском произошло три взрыва
© РИА Новости . Алексей Федосеев

Отмечается, что самолёт упал в поле.

Авиакатастрофа произошла вечером 15 августа. Экипажу удалось катапультироваться.

Один пилот Ту-22М3 погиб при крушении Ту-22М3 в Иркутской области

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Изначально сообщалось, что все четыре пилота спасены.

Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что один из пострадавших скончался.

Происшествия
Игорь Кобзев
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