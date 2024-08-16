Mash: на месте крушения Ту-22М3 под Иркутском произошло три взрыва
На месте крушения Ту-22М3 недалеко от посёлка Михайловка в Иркутской области произошло три взрыва. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что самолёт упал в поле.
Авиакатастрофа произошла вечером 15 августа. Экипажу удалось катапультироваться.
Один пилот Ту-22М3 погиб при крушении Ту-22М3 в Иркутской области
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Изначально сообщалось, что все четыре пилота спасены.
Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что один из пострадавших скончался.